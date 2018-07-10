بوتفليقة: لالماس علم من أعلام كرة القدم الجزائرية ومن خيرة لاعبيها

الجزائر: وصف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اللاعب الراحل حسن لالماس، بأنه علم من أعلام كرة القدم الجزائرية ومن خيرة لاعبيها.

وتوفى لالماس، أحد أفضل اللاعبين الجزائريين على مر العصور، السبت، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال بوتفليقة في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد، الاثنين، إن لالماس كان “علما من أعلام كرة القدم الجزائرية وخيرة لاعبيها، منحها من عمره ووقته كفاء ما منحته جماهيرها من حب واعتزاز به، من شباب بلوزداد إلى غير ذلك من النوادي والفرق الرياضية”.

واكد بوتفليقة، أن لالماس ظل باحترافيته وشهرته ملازما عمله في ترقية الرياضة في مختلف الأطوار والتخصصات الرياضية في الداخل كما في الخارج، وأنه “يرحل عنا اليوم إلى جوار ربه كريما بأخلاقه عزيزا ببره وإحسانه راضيا على ما قدم لوطنه من جميل أعماله”. (د ب أ)