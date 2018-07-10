جاستين بيبر يؤكد خطبته لعارضة الأزياء الأمريكية “هايلي بالدوين”

نيويورك: أعلن نجم البوب الكندي جاستين بيبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطبته لعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين.

ونشر بيبر (24 عاما) صورة لنفسه وبالدوين بصفحته على “إنستغرام” في وقت متأخر من يوم الاثنين مع تعليق قال فيه إنه شعر “أنه من الجيد أن نؤمّن مستقبلنا”.

وكتب بيبر يقول إن توقيت الخطوبة مثالي جدا “فقد تمت خطبتنا في اليوم السابع من الشهر السابع، والرقم سبعة هو عدد الكمال الروحي”.

وأضاف: “استمعي ببساطة يا هايلي، أنا أحب كل شيء يتعلق بك! لذا التزم بإفناء حياتي في معرفة كل جزء منك”.

وكانت مجلة (تي إم زد) المعنية بأخبار المشاهير قد ذكرت يوم الأحد نبأ خطوبة بيبر وهايلي، لكنها استندت إلى مصادر مجهولة.

وتبع إعلان بيبر تغريدة من بالدوين (21 عاما) قالت فيها “لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن امتناني”.

وأضافت: “لست متأكدة مما كنت أفعله في الحياة لأستحق هذه السعادة، لكنني ممتنة للغاية إلى الله لأنه أعطاني شخصاً لا يصدق لأشاركه حياتي!”.

وبدأت بالدوين، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، بمواعدة بيبر منذ فترة قبل أن يفترقا ثم عادا لبعضهما البعض في أيار/ مايو الماضي بعد أن انفصل عن الممثلة سيلينا جوميز.