برشلونة يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر مقابل 40 مليون يورو

برشلونة: أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الاثنين أنه أبرم صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو من جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو (36,4 مليون دولار أمريكي) إلى جانب تسعة ملايين يورو قيمة المتغيرات في العقد.

وكان برشلونة بطل إسبانيا قد توصل في أذار/ مارس الماضي إلى اتفاق لضم صانع الألعاب البالغ من العمر 21 عاما، على أن يساعد اللاعب في معالجة الفجوة التي خلفها رحيل أندريس إنييستا وباولينيو عن صفوف الفريق.

ووقع آرثر، الذي ساعد فريق جريميو البرازيلي في الفوز بلقب كأس الليبرتادوريس عام 2017، عقدا لمدة ستة أعوام مع برشلونة.

وذكر نادي برشلونة “إنه لاعب خط وسط موهوب يجيد التمرير… كما يتميز بمهاراته في الاحتفاظ بالكرة”.

وكان برشلونة يعتزم في البداية التعاقد مع آرثر في كانون ثان/ يناير 2019، ولكنه عجل بالأمر أملا في أن يساعد اللاعب في سد فجوات خط الوسط.