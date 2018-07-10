نازحون يمنيون.. من “رمضاء” الحديدة إلى “نار” صنعاء

اليمن- مراد العريفي: يقف “سالم تراب” عند مدخل أحد الفصول في مدرسة “أبي بكر الصديق”، بحي “عصر”، غربي العاصمة صنعاء، وبجسد هزيل يتعلّق به طفله البالغ من العمر 4 أعوام، كان الطفل يلبس معطفاً شتوياً في فصل الصيف.

بدا سالم، وكأنه يعض “أصابع الندم”، حين قرر النزوح من منزله في حي “الربصة” جنوبي مدينة “الحديدة“، غربي البلاد، ومنذ أسبوعين يعيش أوضاعًا صعبة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثي).

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عملية عسكرية لتحرير “الحديدة”، ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثي، وسيطرت خلالها على المطار.

لكن وتيرة المعارك بين الطرفين هدأت خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل الحراك الدبلوماسي للأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى حل يجنّب المدينة هجوم القوات الحكومية والتحالف العربي.

“خدعونا.. فنزحنا”

وبأسى بالغ، قال سالم إنه لو كان يعلم أن الأمور ستؤول إلى هذا الوضع، لكان قرر البقاء في منزله مع أطفاله الخمسة، وزوجته، وإنه لن يبقى في صنعاء إذا سنحت له فرصة العودة إلى منزله.

وأضاف: “كانت الأخبار تتحدث عن معارك شوارع وهجوم على الحديدة، أفزعونا وأجبرونا على مغادرة منازلنا دون مأوى، لكن حتى اليوم لم يحدث ما كنا نخشاه، لا إنهم (القوات الحكومية والتحالف العربي) اقتحموا المدينة، ولا جنبونا المعارك والنزوح”.

وتحدث سالم عن معاناة طفلته الصغيرة سلوى التي تبلغ عاماً وبضعة أشهر، وتعاني من مرض “سوء التغذية”، قائلاً: “ما لقينا لها حليب من منظمات الإغاثة، وأنا ما أقدر اشتري لها، نحن مساكين وفقراء”.

وأشار إلى أن العشرات من النازحين أُصيبوا بالزكام، بسبب درجة الحرارة المنخفضة في العاصمة صنعاء، خصوصاً مع هطول الأمطار، إلا أن شباناً ينشطون في مبادرة خيرية، قدموا لهم ملابس شتوية مستخدمة تقيهم البرد.

واعتاد سكان مدينة “الحديدة” على العيش في ظل مناخ حار، تصل درجة الحرارة فيها إلى نحو 40 درجة مئوية.

دون مأوى…

تقول إحصائيات محلية، إن 7 آلاف و700 أسرة نزحت من “الحديدة” إلى صنعاء، أي ما يقارب 40 ألف نازح من ضمن 121 ألف نازح، أجبروا على النزوح جراء المعارك الدائرة في “الحديدة” والساحل الغربي، حسب بيانات للأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، إن النزوح من محافظة “الحديدة” لا يزال مستمراً، والشركاء المحليون تحققوا من نزوح أكثر 17 ألف و350 أسرة، (أي أكثر من 121 ألف شخص) منذ الأول من يونيو/حزيران الماضي.

وفي ظل النزوح، قلّت الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في صنعاء، وارتفع إيجار المتوفر منها بشكل مضاعف .

ويتهم النازحون ملاك العقارات بـ”استغلال” أزمتهم الإنسانية، ودفعهم في نهاية المطاف إلى السكن في الحوانيت الصغيرة.

وأحد هؤلاء، صدام علي محمد، الذي يسكن مع زوجته وطفليه في حانوت صغير بحي الحصبة وسط صنعاء، فيما لجأ شقيقه إلى بدروم (مأوى تحت الأرض للسُّكنى أو التَّخزين) أرضي في أطراف المدينة الشرقية، ضمن 4 أسر نازحة.

لكن أسرة الشقيقين، تسكنان في أماكن دون حمامات أو صرف صحي، ويضطرون للجوء إلى المساجد.

وكان نشطاء دعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى فتح المساجد أمام النازحين، وتوفير مأوى وسكن لهم؛ “بدلاً من أن تُكرّس للدعاوي الطائفية والاقتتال في بلد منهك بالحرب منذ أربعة أعوام”.

لم يقدموا لنا شيئاً….

لكن النازحون يُجمعون على أن المنظمات الدولية، والتابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى سلطات جماعة “الحوثي” تخلت عنهم، ولم تقدم لهم المساعدات الإغاثية والإيوائية في المدرسة التي تقف على رابية غربي المدينة.

بالقرب من عمود العلم المهترئ في ساحة المدرسة، تطرق ابتسام برأسها على كيس يلملم ملابسها، وكانت إدارة النازحين في المدرسة قد وعدتها بأنها ستسمح لها بتقاسم أحد الفصول الدراسية مع أسرة نازحة.

وبكلمات غاضبة قالت إنها لم تلاقِ ما وعدوه بها حين أوصلتها منظمة محلية تنشط في الإغاثة، في المدرسة، مضيفة: “جابوا (أحضروا) لنا فُرش مقطعة، وطرابيل (أغطية لنصب الخيام‎) ممزقة وأكل لا يستساغ”.

لكن تقرير الأمم المتحدة، قال إنه “تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل 80 ألف شخص) بالغذاء، ومستلزمات الطوارئ، وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة”.

نتمنى العودة….

يُحاول النازحون العودة إلى منازلهم في مدينة “الحديدة”، إثر معاناتهم الكبيرة، لكن افتقارهم لقيمة المواصلات التي ارتفعت أسعارها أيضاً إلى الضعف، حال دون ذلك.

بكلمات تعبر عن حسرته، مضى سالم تراب قائلاً: “نحن منتهكون في بلادنا، أتمنى أن أعود لمنزلي، وليحدث ما يحدث، لن يكون أقسى مما لاقيناه، وإذا جاء الموت فالموت في منازلنا أعز″.

ويتفق مع جاره في السكن بالفصل الدراسي الآخر عبده قاسم، بأن العودة إلى منزله في الحديدة يبقى أمله الوحيد في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال قاسم: “لا نريد شيئاً، نريدهم أن يساعدونا في العودة إلى منازلنا في الحديدة”.

لكن آخرين من النازحين يخشون انقطاع المياه في المدينة حال عودتهم.

بدورها، قالت ابتسام محمد، وهي إحدى النازحات: “نتمنى العودة، لكن المشكلة في الماء، من أين نعيش بلا ماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة، والخوف من عودة تفشي الأوبئة والأمراض”.

وانقطعت المياه عن بعض الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، بعد أن تدمرت شبكات النقل إثر الحفريات والخنادق التي صنعها المسلحون الحوثيون في الشوارع الرئيسية، لإعاقة تقدم القوات الحكومية والتحالف، في حال اقتحام الأخيرة للمدينة.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات. (الأناضول)