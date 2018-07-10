محكمة الاحتلال تقضي بسجن مقدسية 10 سنوات
Jul 10, 2018
رام الله- “القدس العربي”: قضت محكمة الاحتلال المركزية، الاثنين، بسجن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة لمدة 10 سنوات، وتغريمها 30 شيكل إسرائيلي، بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية في القدس.
وكان الاحتلال اعتقل الأسيرة حمادة (31 عاماً) في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منطقة باب العامود بالقدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة الحافلات قبالة حي المصرارة التجاري.
والأسيرة حمادة متزوجة وأم لخمسة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 8 سنوات، وأصغرهم سنة ونصف السنة، ونقلت إلى عدة سجون، وتقبع حالياً في سجن “الشارون”.