سلسلة “ستاربكس″ تعلن التخلي عن القشات البلاستيكية بحلول 2020

واشنطن: أعلنت سلسلة مقاهي “ستاربكس″ العملاقة انها ستتخلى عن استخدام القشات البلاستيكية في 28 الف مقهى تملكه في العالم بحلول العام 2020، لتنضم بذلك الى حركة عالمية آخذة بالتوسع لمكافحة البلاستيك الاحادي الاستخدام.

وأكدت “ستارباكس″ هذا القرار عبر خدمة “تويتر” بعد مرحلة تجريبية استمرت أشهراً عدة في بريطانيا خصوصاً.

وستحل أغطية مصنوعة من البوليبروبيلين مع فتحة صغيرة تسمح بارتشاف المشروبات مكان القشات البلاستيكية. وهذا النموذج بات مستخدماً لبعض المشروبات الباردة في الولايات المتحدة وكندا.

والقشات رغم انها بلاستيكية وقابلة للتدوير نظرياً، صغيرة بشكل عام لفرزها وتدويرها في المصانع المتخصصة. في المقابل، ستكون الاغطية البلاستيكية الجديدة كبيرة الحجم بما يكفي لإعادة تدويرها على ما أكدت “ستاربكس″.

وستباع المشروبات الباردة من قهوة وشاي مثلج بشكل اوتوماتيكي بالغطاء الجديد من دون قشة باستثناء مشروبات القهوة الممزوجة بالحليب او الثلج المسماة “فرابوتشينو” والتي ستستخدم فيها قشة ورقية او بلاستيكية قابلة للتحول الى سماد مصنوعة من النشاء او “مواد اخرى مستدامة” على ما اوضحت “ستاربكس″.

الا ان “ستاربكس″ شأنها في ذلك شأن مطاعم ومقاهي اخرى، قررت ان الزبائن بإمكانهم ان يطلبوا الحصول على قشة اذا رغبوا بذلك.

وهي تعتبر انها بعدم تقديمها القشة اوتوماتيكياً، ستخفض عدد القشات المستخدمة بمليار قطعة سنوياً.

ورحبت منظمات غير حكومية عدة من بينها “اوشن كونسيرفانسي” بالقرار فيما تدرس عدة دول ومدن في اوروبا والولايات المتحدة فرض قيود لا بل منع استخدام القشات.

وتخضع الشركات لضغوط للتحرك. وتجرب سلسلة “ماكدونالدز″ للوجبات السريعة على سبيل المثال، قشات قابلة للتحلل.

وتحظر مدينة سياتل حيث مقر “ستاربكس″ توزيع القشات البلاستيكية في المطاعم والمقاهي منذ الاول من تموز/يوليو مع فرض غرامات على المخالفين. (أ ف ب)