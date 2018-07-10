“شاكيرا” على موعد مع محبيها في إسطنبول الأربعاء

إسطنبول: تحيي المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، حفلًا غنائيًّا، مساء الأربعاء، في إسطنبول التركية.

ويأتي حفل إسطنبول، في إطار جولة عالمية تحت اسم “El Dorado”، وهو في الوقت نفسه اسم آخر ألبوم للفنانة الكولومبية من أصول لبنانية.

ويقام الحفل الغنائي في ملعب “فودافون بارك”، العائد لنادي بشيكطاش التركي لكرة القدم.

وبدأت شاكيرا، الحائزة على 12 جائزة “غرامي” الموسيقية، جولتها العالمية في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

ويعتبر حفل الأربعاء، الأول لشاكيرا في إسطنبول، منذ نحو 12 عاماً. (الأناضول)