الاحتلال يبدأ بتطبيق قرار منع إدخال البضائع وتقليص مساحة الصيد في غزة

غزة: بدأت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، تطبيق عقوباتها التي أقرّتها على قطاع غزة الأحد، والتي تشمل تقنين إدخال البضائع ومنع التصدير وتقليص مساحة الصيد، بداعي الضغط على حركة “حماس″ لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

وسمحت إسرائيل بإدخال شاحنات محمّلة بالاحتياجات اليومية الإنسانية فقط، عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم،وشملت شاحنات “محمّلة بالفاكهة، والمحروقات، والمواد الغذائية، والمواشي، والأعلاف”.

وكانت إدارة الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم التجاري، قد أعلنت مساء أمس في بيان، أن “الجانب الإسرائيلي أبلغهم بوقف تصدير البضائع، والسماح بإدخال المحروقات، والمواد الغذائية، والمواد الصحية، والمواد الطبية، والأبقار، والأعلاف، والقش”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، أمس:” في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبول توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم”.

وأضاف:” يستثنى من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”.

ولم يحدد البيان فترة زمنية محددة لاستمرار الإغلاق.

ومعبر “كرم أبو سالم”، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن الطائرات والبالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من غزة، منذ 3 شهور، باتجاه جنوبي إسرائيل، تسببت بإحراق آلاف الدونمات الزراعية والغابات.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستغلق اليوم معبر كرم أبو سالم لممارسة الضغط على حركة “حماس″ في القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع لحزب “الليكود” الذي يتزعمه اليوم: ” سنغلق معبر كرم أبو سالم، اليوم لممارسة الضغط على حركة حماس″. (الأناضول)