جدل جديد مع رفض إيطاليا استقبال قارب سحب وعلى متنه مهاجرون أنقذهم

روما: تم منع قارب سحب إيطالي أنقذ 66 مهاجراً في مياه البحث والإنقاذ الليبية الليلة الماضية، من دخول ميناء إيطالي.

ووفقاً لتقارير إعلامية متعددة الثلاثاء ، فإن وزارة الداخلية الإيطالية غاضبة من طاقم قارب “فوس تالاسا” بسبب التقاطه للمهاجرين ، بدلاً من ترك مهمة إنقاذهم لخفر السواحل الليبي.

وقال ستيفانو كاندياني ،وكيل وزارة الداخلية، لشبكة “راديو وتليفزيون إيتاليانا” (راي) الرسمية :”كان ينبغي أن يعود إليهم الأمر في التقاط هؤلاء المهاجرين السريين”.

ويشير استخدام كلمة “سريين” إلى عدم وجود لاجئين محتملين بين هؤلاء المهاجرين ، ولكن ليس هناك تأكيد بأن الحال كذلك.

وقالت شبكة راي ووكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ،نقلاً عن وزارة الداخلية، إن المواجهة تم حلها عبر نقل المهاجرين إلى سفينة لخفر السواحل الإيطالية.

ومن المرجح ،ولكن لم يتم تأكيده بعد، أن خفر السواحل الإيطالي سوف ينزل المهاجرين إلى إيطاليا. وقال كاندياني إنه لن يتم تعريض حياة أي شخص للخطر.

وتريد الحكومة الإيطالية الجديدة ،التي تضم حزب “الرابطة” المناهض للهجرة، أن يتم اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا ، بدلاً من السماح لهم بالوصول إلى أوروبا.

وأبعد زعيم حزب “الرابطة” ووزير الداخلية ،ماتيو سالفيني، سفن الإنقاذ التي تديرها الجمعيات الخيرية عن الموانئ الإيطالية ، ويريد أن يفعل الشيء نفسه مع سفن البحرية الأجنبية التي تخدم في مهام الاتحاد الأوروبي البحرية. (د ب أ)