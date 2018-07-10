مسؤول فلسطيني يندد بقرار الإحتلال إقامة مقبرة للمستوطنين على أراضي قلقيلية

رام الله: ندّد مسؤول فلسطيني، بقرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مقبرة كبيرة للمستوطنين، على أراضي محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال رافع رواجبة محافظ قلقيلية، إن الأراضي التي سيتم إقامة المقبرة عليها، تقع جنوب المدينة، واقتطعتها إسرائيل، بواسطة الجدار الفاصل عام 2003.

وأضاف رواجبة إن الحكومة الإسرائيلية “تُمعن في إصدار القرارات الخاصة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مستغلة الانحياز الأمريكي”.

وتابع:” إسرائيل تستبيح كل شيء، الأرض والشجر والحجر والبشر”.

واستنكر رواجبة القرار، مؤكداً “رفضه، والعمل لمواجهته عبر الطرق القانونية، والمقاومة الشعبية”.

وأوضح إن جدار الفصل الإسرائيلي، الذي بدأت إسرائيل في بنائه عام 2002، على أراضي الضفة الغربية، قد صادر نحو 36 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، من أراضي محافظة قلقيلية.

وقررت الإدارة المدنية (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة)، ومجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية، إقامة مقبرة كبيرة للمستوطنين، على أراضي محافظة قلقيلية، بمساحة 140 دونماً، وتتسع لـ35 ألف قبر. (الأناضول)