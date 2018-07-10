رجل دين إيراني يدعو لعدم فرض الحجاب على السائحات

طهران: دعا رجل الدين الإيراني، حجة الإسلام محسن غرويان، إلى عدم فرض الحجاب على السائحات اللاتي يأتين لزيارة البلاد.

وقال “غرويان” في تصريحات لصحيفة “تجارت” الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد في الشرع والفقه ما يلزم السائحات اللاتي يزرن إيران أن يقمن بارتداء الحجاب.

وأضاف “يمكن للسائحات ارتداء الحجاب في حال أردن ذلك من تلقاء أنفسهن، ولكن من الناحية الدينية لا يوجد ما يلزمهن بذلك”، وفقاً لتعبيره.

واعتبر رجل الدين أنه “كما أننا نتصرف وفقًا لقواعدنا ومعتقداتنا عندما نذهب لدول أخرى، لابد أن يسمح للسياح في إيران بالتصرف وفقا لقواعدهم ومعتقداتهم”. (الأناضول)