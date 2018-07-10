رجل يصارع ثوراً وهو يحمل طفلاً! – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلاً وهو يصارع ثوراً هائجاً، بينما يحمل طفلاً بين يديه.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يلوح برداء أمام الثور، بينما يحمل الطفل على يده اليمنى، في جزيرة “تيرسييرا” التي تشكل أرخبيل جزر “الأزور” البرتغالية.

وقدمت جمعية “باستا” المناهضة لمصارعة الثيران، شكوى رسمية إلى اللجنة الوطنية البرتغالية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب، مطالبة بالتعرف على الرجل .

وظهر هذا الفيديو في الوقت الذي صوت فيه النواب بالبرتغال بأغلبية ساحقة ضد مشروع قانون يحظر مصارعة الثيران.