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العثور على جثث ثلاثة أطفال مصريين “مذبوحين” في الجيزة

Jul 10, 2018

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القاهرة:  أفاد مصدر أمني مصري الثلاثاء، أنه تم على جثث ثلاثة أطفال “مذبوحين” بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وقال المصدر إنه عُثر على الأطفال الثلاثة بجانب فيلا مهجورة بمنطقة الطالبية في حالة تعفن شديدة .

وحسب المصدر، انتقلت النيابة لمعاينة جثث الأطفال الثلاثة، وأمرت بتشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.  (د ب أ)

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