السعودية تحقّق في احتمال تسبّب لعبة “الحوت الأزرق” بانتحار فتاة

الرياض: تحقّق السلطات السعودية في قضية انتحار طفلة تقول عائلتها إنها شنقت نفسها بسبب لعبة “الحوت الأزرق” المنتشرة على الهواتف الذكية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة المدينة المنورة في بيان نشرته على موقعها إنها تلقت بلاغا عن فتاة نقلت إلى المستشفى متوفية يقول والداها إنها “قامت بشنق نفسها بمنزلهم في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة نتيجة تأثرها بلعبة (الحوت الأزرق) الإلكترونية”.

وبدأت الشرطة التحقيقات والإجراءات القضائية اللازمة، بحسب البيان.

وتواجه لعبة “الحوت الازرق” (بلو ويل) انتقادات في بلدان عديدة ومن ضمنها بلدان عربية مثل تونس والمغرب والجزائر، إذ يشتبه في تسببها بحالات انتحار كثيرة في صفوف المراهقين.

ومخترع اللعبة هو الشاب الروسي فيليب بوديكين (21 عاما). وقد ألقي القبض عليه في أواخر 2016 واتّهم بالتحريض على الانتحار.

وفي نيسان/ ابريل الماضي حرّمت دار الإفتاء المصرية ممارسة اللعبة لما فيها من “إيذاء للنفس وإضرار بها” لأنها تدفع بمن يمارسها إلى “الانتحار”، فهي تطلب من اللاعب “عددا من التحديات (..) تنتهي بطلب الانتحار”.

وقالت وسائل إعلام سعودية محلية بينها صحيفة “عكاظ” إن الفتاة التي شنقت نفسها قرب المدينة المنورة تبلغ من العمر 13 عاما. كما رجّحت أن تكون اللعبة قد تسبّبت في انتحار شخصين آخرين في المملكة. (أ ف ب)