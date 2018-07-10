مزاعم عن إفشال “الموساد” 130 عملية اغتيال لزعماء عرب

“القدس العربي”:زعم صحافي كردي مقيم في إسرائيل، أنه اطلع على وثائق استخباراتية تثبت إفشال جهاز “الموساد” الإسرائيلي لأكثر من 160 عملية اغتيال كانت تستهدف زعماء عرب سابقين وحاليين.

وقال الصحافي مهدي مجيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع “بتويتر”: “لولا الموساد الإسرائيلي لكان نصف الزعماء العرب الحاليين تحت التراب”.

واشار مجيد إلى أنه اطلع على وثائق استخباراتية، سيتم الافراج عنها قريبا للصحافة والإعلام ملخصها أن جهاز “الموساد” الإسرائيلي قام بإفشال أكثر من 160 عملية اغتيال تعرض لها زعماء عرب سابقين مع أغلبية الزعماء العرب الحاليين.. حسب وصفه.

والموسادـ وكالة الاستخبارات الإسرائيليةـ أسسها الاحتلال في 13 ديسمبر 1949م، ويكلف بجمع المعلومات بالدراسة الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية في الخارج، ويعمل بصفته مؤسسة رسمية بتوجيهات من قادة الاحتلال، وفقا للمقتضيات الاستخباراتية والعملية المتغيرة، مع مراعاة الكتمان والسرية في أداء عمله.