مزاعم عن إفشال “الموساد” 130 عملية اغتيال لزعماء عرب
“القدس العربي”:زعم صحافي كردي مقيم في إسرائيل، أنه اطلع على وثائق استخباراتية تثبت إفشال جهاز “الموساد” الإسرائيلي لأكثر من 160 عملية اغتيال كانت تستهدف زعماء عرب سابقين وحاليين.
وقال الصحافي مهدي مجيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع “بتويتر”: “لولا الموساد الإسرائيلي لكان نصف الزعماء العرب الحاليين تحت التراب”.
واشار مجيد إلى أنه اطلع على وثائق استخباراتية، سيتم الافراج عنها قريبا للصحافة والإعلام ملخصها أن جهاز “الموساد” الإسرائيلي قام بإفشال أكثر من 160 عملية اغتيال تعرض لها زعماء عرب سابقين مع أغلبية الزعماء العرب الحاليين.. حسب وصفه.
والموسادـ وكالة الاستخبارات الإسرائيليةـ أسسها الاحتلال في 13 ديسمبر 1949م، ويكلف بجمع المعلومات بالدراسة الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية في الخارج، ويعمل بصفته مؤسسة رسمية بتوجيهات من قادة الاحتلال، وفقا للمقتضيات الاستخباراتية والعملية المتغيرة، مع مراعاة الكتمان والسرية في أداء عمله.
لولا الموساد الاسرائيلي لكان نصف الزعماء العرب الحاليين تحت التراب
اليوم اطلعت على وثائق استخباراتية سيتم الافراج عنها قريبا للصحافة و الاعلام ملخصها ان الموساد قام بافشال اكثر من 160 عملية اغتيال تعرض لها زعماء عرب سابقين مع اغلبية الزعماء العرب الحاليين .
— مهدي مجيد מהדי מג'יד (@mahdimajeed5) July 9, 2018
عمليات الإغتيال كان سيقوم بها الموساد لكن تم كشفها. و تم إفشالها. و بالتالي لم تنجح و بما ان الموساد يعلم بها. يريد ان يقلب فشلة الى نجاح.
اَي يريد ان يقول انه أفشل عمليات الأغتيال و التي كان من المفروض ان يقوم هو نفسة بها و التي لم يستطيع تنفيذها بنفسه. و بجولة الى نجاح بزعامة إفشالها .
عادي أن تحمي عملاءها وهنا نتساءل لماذا لم تحمي صدام والقذافي