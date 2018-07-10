إعلامية سعودية تثير جدلا بحديثها عن “كبر صدرها”! ـ (فيديو)

“القدس العربي”: علقت الفنانة، وعارضة الأزياء السعودية، سارة الودعاني، على الفيديو “الفاضح” الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرتْ فيه وهي تُفصح عن نيّتها الذهاب للتسوّق، لشراء “حمالات صدر”، مشيرة إلى أنّها لجأت لذلك، بداعي أنّ حجم صدرها بعد الزواج، صار يشبه صدر الفنانة الاستعراضية فيفي عبده.

وخرجت الودعاني عن صمتها، للتعليق على الفيديو، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر: “أول شي أحب أقوله حسبي الله ونعم الوكيل وكل اللي نشروا هذا المقطع لهم حساب آخر والقانون ما يخلي أحد”، وفق ما ذكرته مجلة “فوشيا”.

وتابعت: “ثانيا أنا موقفة السناب لي أسبوعين.. ونزلت هذه السنابة بالغلط في سنابي العام.. كنت أعتقده سنابي الخاص اللي فيه 13 بنت فقط صديقاتي”.

وهدّدت كلّ من يتطاول عليها من متابعيها، قائلة: “أي تعليق بصور الشاشة وارفع دعوى ونقطة انتهى.. كل كلمة غلط في الهاشتاق راح تؤخذ بمحمل الجد وفيه ناس ما تتربى إلا بالقانون فعلا”.

ولكن سريعًا ما قامت بحذف هذه التغريدات من على حسابها الشخصي على موقع تويتر، دون ذكر أيّ أسباب!.