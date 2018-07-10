المرصد السوري: 27 قتيلاً من قوات النظام في هجوم للمعارضة قرب اللاذقية

بيروت: قُتل 27 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري، في هجوم مفاجئ شنته الفصائل المعارضة في محافظة اللاذقية غربي البلاد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

وشنت فصائل معارضة وإسلامية في ريف اللاذقية الشمالي هجوماً مباغتاً الإثنين، ضد قرية ومواقع تسيطر عليها قوات النظام قرب الحدود مع تركيا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “قُتل 27 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين في اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي طال قرية العطيرة التي تمكنت الفصائل من السيطرة عليها”.

وطردت الفصائل، وفق قوله، قوات النظام من نقاط مراقبة تابعة لها خلال الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة 40 عنصراً من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها.

وقتل أيضاً جراء الاشتباكات ستة مقاتلين من الفصائل.

ورداً على الهجوم، شنّت طائرات حربية الثلاثاء، غارات ضد مواقع الفصائل المعارضة في المنطقة، وفق المرصد.

وتسيطر فصائل معارضة وإسلامية على منطقة محدودة في ريف اللاذقية الشمالي، تندرج ضمن اتفاقية خفض التوتر في سوريا بموجب محادثات أستانا برعاية روسيا وتركيا وايران.

ويُعد هجوم الفصائل الأخير، بحسب المرصد، الأكثر دموية في المنطقة منذ ثلاث سنوات. (أ ف ب)