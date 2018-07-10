ترامب يتصدر قادة العالم في عدد المتابعين على تويتر

جنيف: أظهرت دراسة سنوية أعدتها شركة “بورسون كون أند وولف” المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحظى بأكبر عدد من المتابعين على موقع تويتر بين قادة العالم، متقدماً على البابا فرنسيس، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان “تويبلوماسي” أنه مع حوالي 52 مليون متابع لحسابه “أصبح ترامب القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالمياً مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبتين الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي”.

وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة، مع أكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية، ويليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأكثر من ثلاثة ملايين متابع، حيث ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في أيار/مايو 2017.

وفي الدول العربية تتصدر اللائحة امرأة أيضاً، هي ملكة الأردن رانيا، التي يتابع حسابها أكثر من عشرة ملايين شخص، يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء (9 ملايين) والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (6 ملايين).

ويعتبر ممثلو حكومات دول امريكا الجنوبية على تويتر “الأكثر نشاطاً” مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يومياً خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية هي الهيئة الحكومية الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا تتابع الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب.

لكن في الوقت نفسه، تتابع وزارة الخارجية الأمريكية حساب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكشفت الدراسة أيضاً، أن رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر “ما يشكل 97% من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة”.

وأفادت أن حكومات “ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليس لديها حسابات رسمية”.

وبحسب الدراسة، فإن حسابات رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، ووزارتي الخارجية الروسية والأوكرانية سجلت تراجعاً في عدد متابعيها بشكل كبير “بعدما قرر تويتر وقف المتابعين الوهميين”. (أ ف ب)