اعتقال “المسيح” الجديد في بغداد

لندن – “القدس العربي”: اعتقلت السلطات العراقية في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد مواطناً ادعى انه “السيد المسيح”، وطالب الناس باتباعه والايمان به كي يعم السلام.

وذكر بيان عراقي ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الامن الوطني، اعتقلت المدعو “طارق هاشم” المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية”.



وكان المتهم قد ظهر في مقطع فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيه بأنه “المسيح عليه السلام“.



وقال فيه : “أنا يسوع المسيح ابن مريم، لقد ظهرت لكم من العراق، وإن في ظهوري رحمة للعالمين، ولكي أملأ الأرض قسطاً وعدلاً”، “سوف يعم الخير في الأرض والبركة، وتنتهي الحروب والزلازل والسلب وغيرها”، داعياً معتنقي الديانات المختلفة “اتباعه والإيمان به لكي يعم السلام“.