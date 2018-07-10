وزير الخارجية الأردني: الاحتلال الاسرائيلي إلى زوال.. والدولة وعد قريب

لندن – “القدس العربي”: قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ان الاحتلال الاسرائيلي الذي يسرق أمل الفلسطينيين في الحياة إلى زوال وان الحرية والدولة وعد قريب.

وقال الصفدي في المنتدى العربي الصيني في بكين، الثلاثاء: “ان الإجراءات الإسرائيلية تسرق حق الفلسطينيين في الأمل والحياة، وتنشر اليأس، ما يجعل تفجر العنف خطراً حقيقياً لا تحاشي له إلا بجهد حقيقي فاعل، يقنع الشعب الفلسطيني ، والاحتلال إلى زوال، ووالحرية والدولة وعد قريب“.

وأضاف الصفدي: ” نتطلع إلى تعاون أكبر مع الصين في الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. والوضع الراهن لا يمكن أن يستمر. فالاحتلال يتجذر بمستوطنات جديدة، ومصادرة للأراضي، وإجراءات أحادية تفرض حقائق جديدة في القدس وتهدد الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتها“.