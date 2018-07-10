مهرجان “موازين” يرد على اتهامات “أصالة” له بالابتزاز والرشوة

لندن – “القدس العربي”: ردت إدارة مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، على اتهام الفنانة السورية أصالة نصري، لمسؤولين في المهرجان بالرشوة والابتزاز، بنفي الاتصال بها وطلب مشاركتها في المهرجان.

وقال محمود لمسفر، المستشار الفني للمهرجان، انه “لم تتم برمجة الفنانة أصالة في المهرجان منذ سنة 2015، بما في ذلك دورة 2018. ولم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة”، نافياً علمه بالواقعة التي أشارت إليها أصالة، مشيراً الى انها كانت قد شاركت في المهرجان 3 مرات، و”قد جرى التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة”، حسب ما أفاد موقع هسبريس.

وكانت أصالة قد أعلنت منذ أيام، مقاطعة مهرجانات المغرب لمدة خمس سنوات، في فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات” قائلة: “إنني لسوء حظّي لن أكون موجودة في المغرب لأي سبب، وبأي طريقة لمدة 5 سنوات عقاباً لي؛ لأنني قررت إعلان نوع من أنواع الاستغلال، الذي تعرضت له”.

وعبّرت أصالة عن ارتياح ضميرها جراء ما أعلنته، على الرغم من أنه يتعبها من خلال بعض التعليقات، التي اتهمتها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته بـ”تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين”.