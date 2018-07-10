الصداقة القوية تتحول إلى عداوة لـ 90 إلى 120 دقيقة مساء اليوم

بروكسل-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

في بلجيكا كما في فرنسا -البلدين الجارين و’’الصديقين’’- لا صوت يعلو على صوت مباراة القمة الليلة بين المنتخببن الفرنسي و البلجيكي، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018.

وتحمل هذه المباراة التي تعد الــ 73 في تاريخ الفريقين (30 فوزا لبلجيكا و24 فوزاً لفرنسا 19 تعادلاً)، طابعاً خاص في ظل’’ الصداقة القوية ’’ التي تجمع بين عدد من لاعبي الفريقين بحكم ارتدائهم لنفس القميص، ناهيك عن تحدثهم بنفس اللغة (الفرنسية).

لاعبون يلعبون حاليا سوية:

نادي تشيلي الانكليزي: تيبو كورتوا – أدين هازار – ميتشي باتشوايي (بلجيكا) و أنغولو كانتي و أوليفيه جيرو ( فرنسا).

نادي باريس- سان- جرمان الفرنسي : آريولا و كيمبمبي كليان أمبابي ( من فرنسا) و توما منييه ( بلجيكا). هذا الأخير لن يستطيع المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإيقاف.

نادي مانشستر يونايتيد الانكليزي: لوكاكو و ومروان فيلايني ( بلجيكا) و بول بوغبا (فرنسا)

نادي برشلونة الإسباني: سامويل أمتيتي و عثمان ديمبلي (فرنسا) و فرمايلن (بلجيكا)

نادي مانستر سيتي الانكليزي: كيفن دوبرين و فينسان كومباني (بلجيكا) و بانجامين ميندي (فرنسا).

لاعبون سبق لهم أن لعبوا معا:

نادي آتلتيكو مدريد: غريزمان و هرنانديز (فرنسا) مع يانيك كاراسكو (بلجيكا) في الفترة ما بين عامي 2015 و بداية عام 2018، حيث انتقل اللاعب البلجيكي إلى صفوف نادي داليان يفانغ الصيني.

نادي باريس سان جيرمان: توما منييه (بلجيكا) و بليز ما تيودي (فرنسا) لعباَ معاً في الموسم 2017-2016 قبل أن ينتقل لاعب خط الوسط الفرنسي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الموسم الفارط.

نادي مارسيليا الفرنسي: بنجامين ميندي و فلوريان توفان و الحارس ستيف مانداندا (فرنسا) مع ميتشي باتشوايي (بلجيكا) خلال موسم 2015-2014.

نادي لانس الفرنسي : رافايل فاران (فرنسا) و أدين هازار (بلجيكا) خلال موسم 2011-2010

نادي ليل الفرنسي: عادل رامي و بنجامين بافار (فرنسا) مع أدين هازار (بلجيكا) من 2007 إلى 2011.

نادي توتنهام الانكليزي: هيغو لوريس (فرنسا) و نصر الشادلي (بلجيكا) في الفترة ما بين عامي 2013 و 2016 ، قبل أن يتنقل لاعب الوسط البلجيكي إلى نادي وست بروميش آلبيون الانكليزي.

بالإضافة إلى هذه الصداقات التي تجمع بين لاعبي الفريقين البلجيكي والفرنسي، ثمة صداقة أخرى قديمة بين المدرب الفرنسي ديديه ديشان و المدرب المساعد الخاص بمهاجمي بلجيكا تيري هنري، واللذين توجا معا بمونديال فرنسا 2008 ولعبا معا لمدة ثلاث سنوات مع المنتخب الفرنسي.

غيره أن هذه الصداقة القوية بين لاعبي المنتخبين ومدربيهما وأيضا بين الشعبين البلجيكي والفرنسي ستتحول إلى خصومة رياضية خلال الدقائق الــ90 أو الــ120 لمباراة منتخب ’’الديوك’’ ضد منتخب ’’الشياطين الاحمر’’ الليلة على ملعب سان بطرسبوغ والتي سيحضرها ملك بلجيكا فيلب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.