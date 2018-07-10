الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ بإتجاه جازان بجنوب السعودية

الرياض:قالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون اليوم الثلاثاء إن حركة الحوثي أطلقت صاروخا على مدينة جازان الاقتصادية في جنوب السعودية ولم يتضح إن كان الصاروخ بلغ هدفه أم لا.

من جهتها أعلنت السعودية، اعتراض الصاروخ الباليستي، وفق إعلام محلي.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي، في مؤتمر صحفي، أن 158 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون على السعودية، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات

وأطلق الحوثيون عدة صواريخ على مدن سعودية في الشهور القليلة الماضية، واعترض الدفاع الجوي السعودي معظمها.(وكالات).