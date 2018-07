بمشاركة طائرات تجسس.. ملكة بريطانيا تحتفل بمرور 100عام على تأسيس القوات الملكية -(فيديوهات)

لندن: تحضر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأعضاء بارزون من أسرتها اليوم الثلاثاء احتفالات بمرور مئة عام على تأسيس القوات الجوية الملكية البريطانية قبيل استعراض جوي تشارك فيه حوالي مئة طائرة فوق قصر بكنغهام في وسط لندن.

وستحلق طائرتان من طراز سبيتفاير الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية مع أحدث مقاتلات الشبح من طراز لايتنينح إف-35 إلى جانب طائرات هليكوبتر وطائرات تجسس في سماء لندن.

وبدأ الاحتفال بالقوات الجوية الملكية، التي أصبحت أول قوات جوية مستقلة عندما تأسست ككيان منفصل عن الجيش البريطاني والبحرية الملكية عام 1918، بقداس في كنيسة وستمينستر أبي.

وفي وقت لاحق اليوم سيستضيف الأمير تشارلز وابناه الأمير وليام والأمير هاري حفل استقبال للعاملين بالقوات الجوية في قصر بكنجهام.

Subject to weather, serviceability & operations, up to 100 aircraft are due to soar over #London tomorrow, in the pinnacle moment of the #RAF100 year. This will be the latest in a long line of RAF displays that have thrilled & inspired the public for 100 years. pic.twitter.com/Qa00GXqVOP

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 9, 2018