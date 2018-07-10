الحريري: أرفض المسّ بصلاحياتي في تشكيل الحكومة

بيروت: شدد رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على رفضه المساس بصلاحياته من حيث دوره في تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الحريري عقب لقائه، اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وشدد الحريري على أنه “متفق مع بري على ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، نظرًا للوضع الاقتصادي في لبنان”.

واعتبر أن “هناك فرصة ذهبية للإنقاذ مع تطبيق مؤتمر “سيدر” رغم تردي الوضع الاقتصادي”.

واستضافت العاصمة الفرنسية، في أبريل/ نيسان الماضي، مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني.

وشدد الحريري على أن “تشكيل الحكومة أولوية لدينا، وعلينا أن نترفع عن خلافاتنا لتحقيق مصلحة وطنية، والتضحية من قبل الأحزاب هي من أجل لبنان”.

وأضاف: “اتفقنا على حث الفرقاء على تشكيل الحكومة، وسيكون لدي العديد من اللقاءات في الأيام المقبلة”.

ولفت إلى أن “العقد (العراقيل) لا تزال على حالها”. مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية تكمن، اليوم، في الاتفاق على تخفيف السجال بين الفرقاء السياسيين.

ودعا الحريري الفرقاء السياسيين إلى “التركيز على المصلحة الوطنية، وليس على الحصص (الحقائب) الوزارية”، وإلى ضرورة تشكيل الحكومة “بأسرع وقت”.

وتابع: “في لبنان، لا أحد يستطيع إلغاء الآخر، ولقد فشل الكثيرون في هذه التجربة، ولذلك، فإن المصلحة العليا تجمع الفرقاء تحت أجنحتها من أجل النهوض بالبلاد”.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الحريري بتشكيل الحكومة.

غير أن مهمة الحريري تواجه عراقيل، على رأسها الصراع بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية.

ويعطي الدستور اللبناني رئاسة الحكومة إلى الطائفة السنية التي ترفض المسّ بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.(الأناضول).