بورصة قطر تقود مكاسب الأسواق الخليجية بأعلى صعود لها في 5 أشهر

دبي : ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء بقيادة قطر، التي صعد مؤشر بورصتها لأعلى مستوياته فيما يزيد عن خمسة أشهر، بفعل توقعات بنتائج مالية قوية للشركات، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات البتروكيماويات في السعودية.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 1.4 في المئة عند 9396 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يناير كانون الثاني هذا العام. وتعززت المكاسب بصعود سهم بنك قطر الوطني 2.2 في المئة، وسهم صناعات قطر 2.1 في المئة.

وقالت كيو.إن.بي للخدمات المالية في مذكرة إن من المتوقع أن تحقق البنوك، التي تقوم بتغطيتها، زيادة سنوية نسبتها 18.4 في المئة في الأرباح خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التأثير الأساسي الناجم عن البنك التجاري القطري.

وسجل التجاري، ثالث أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول، هبوطا بلغ 58.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من عام 2017.

وتستثني التوقعات بنك قطر الوطني الذي سيعلن نتائجه المالية غدا الأربعاء.

وبالنسبة لنتائج الشركات في القطاعات الأخرى خارج القطاع المصرفي، تتوقع شركة الأوراق المالية قفزة 30.1 في المئة في الأرباح السنوية خلال الربع الثاني.

وقال محللو كيو.إن.بي في المذكرة “في الوقت الحاضر، التقييمات جذابة مقابل مضاعف السعر للأرباح المتوقعة في المنطقة، ولا تزال توزيعات الأرباح مرتفعة قياسا إلى المنطقة”.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة مع صعود أسهم شركات البتروكيماويات بدعم من مكاسب أسعار النفط.(رويترز)