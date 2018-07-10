ترامب يهاجم المهاجرين بعد رفض محكمة أمريكية سياسة احتجاز القصر

واشنطن: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن سياسات إدارته المتعلقة باحتجاز المهاجرين، قائلا إن على المهاجرين عدم القدوم إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بعد يوم من رفض قاضية اتحادية أمريكية طلب إدارته السماح باحتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين لفترة طويلة “لدي حل: أبلغوا الناس بعدم المجيء إلى بلدنا بصورة غير شرعية. هذا هو الحل”.

وأضاف “لدينا قوانين ولدينا حدود. لا تأتوا إلى حدودنا بصورة غير شرعية. هذا ليس أمرا جيدا”.

وفي حكم صدر أمس الاثنين في لوس انغليس، رفضت القاضية دولي جي الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر، الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، رهن الاحتجاز لفترة أطول. وكان طلب الوزارة متعلقا بتعديل يسمح باحتجاز الأطفال لمدة تصل إلى 20 يوما.

وعملا بسياسة ترامب، التي تدعو لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود قضائيا، جرى فصل الأطفال عن آبائهم منذ أوائل مايو أيار. لكن ترامب توقف عن هذا الإجراء الشهر الماضي بعد تعرضه لانتقادات واسعة النطاق.(رويترز) .