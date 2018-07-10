كيف أفسد رونالدو آخر محاولات إقناعه بالبقاء مع الريال؟

لندن-”القدس العربي”:

عرقل أفضل لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو، آخر المحاولات اليائسة التي أدارها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من وراء الكواليس، على أمل إقناع صاروخ ماديرا بالعدول عن قرار مغادرة “سانتياغو بيرنابيو”، لبدء تجربة جديدة مع عملاق الأندية الإيطالية يوفنتوس.

برنامج “التشيرنغويتو” التلفزيوني الشهير، علم من مصادره الخاصة، أن رجل الأعمال الإسباني، أوصى المدرب الجديد جولين لوبيتيغي، بالتحدث هاتفيًا مع قائد المنتخب البرتغالي، كي يُطالبه بالبقاء مع النادي لنهاية الموسم الجديد على أقل تقدير، إلا أنه فوجئ برد صاحب الـ33 عامًا الصادم.

وأوضح مُقدم البرنامج الإسباني، أن هداف الميرينغي التاريخي، لم تنطل عليه حيلة فلورنتينو بيريز، وبدون الإسهاب في مقدمات طويلة، أخبر مدرب لا روخا الأسبق، بأنه لن يتراجع عن قرار الرحيل، لحاجته لخوض تحدٍ جديدٍ في المرحلة القادمة، مع توجيه الشكر للمدرب الجديد على محاولة إقناعه بالبقاء.

وجاءت هذه الأنباء، بالتزامن مع التقارير الإيطالية التي تؤكد أن رئيس مجلس إدارة يوفنتوس أندريا أنييلي، وصل بالفعل الأراضي اليونانية، بموعد مُسبق مع الدون الذي يقضي عطلته الصيفية على شواطئ جزر بلاد الإغريق، وذلك، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي تنتظرها إيطاليا بأكملها.