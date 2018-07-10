رونالدو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات أمضاها مع الريال

باريس-’’ القدس العربي’’ – آدم جابر:

أكد نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، الثلاثاء، في بيان عن انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وفقا لطلب من هذا الأخير الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده مع النادي بحلول عام 2021.

وعبر النادي المدريدي في بيان عن امتنانه لكريستيانو رونالدو لما قدمه للنادي، مثبتاً أنه أفضل لاعب في العالم، مؤكدا أن المهاجم البرتغالي سيبقى دائما واحداً من أساطير ريال مدريد.

وقبل دقائق من إعلان نادي ريال مدريد للخبر، أكدت مجلة ’’فرانس فوتبول’’ الفرنسية أن كريستيانو رونالدو ( 33 عاما) سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات مع نادي السيدة العجوز بطل الدوري الإيطالي، يحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو. فيما بلغت صفقة انتقاله إلى النادي الإيطالي 100 مليون يورو.

وأوضحت’’ فرانس فوتبول’’ أنّ هذا الطلاق بين ريال مدريد و رونالدو يجد مصدره في الخلافات بين اللاعب ورئيس النادي فلورونتينو بريس.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009 قادما من مانشستر يونايتيد، فاز كريستيانو رونالدو بـ 16 لقباً مع مع المرينغي ، بما في ذلك أربع مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا ومرتان بالدوري الإسباني. كما سجل 450 هدفاً في 438 مباراة خاضها بقميص النادي الملكي.