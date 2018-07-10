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20 مصابًا في تحطم طائرة بجنوب إفريقيا -(صور وفيديو)

Jul 10, 2018

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 بريتوريا: أعلنت هيئة الطوارئ في جنوب إفريقيا إصابة نحو 20 شخصًا، في تحطم طائرة قرب عاصمة الجمهورية بريتوريا.

وقال روسل ميرينغ، المتحدث باسم هيئة الطوارئ (ER24)، في تصريح صحافي، إن حالات الجرحى تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.

وأفادت صحيفة ” eNCA” المحلية إن الحادث وقع قرب مطار في منطقة ووندربوم شمالي العاصمة.

وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

ونشرت خدمات الطوارئ المحلية صورًا على “تويتر” تظهر مساعدة الركاب (لم يذكر عددهم) في الخروج من الطائرة في حقل عشبي.

وأظهرت الصور طائرة محترقة تحمل شعار شركة “مارتنز إير تشارتر” الهولندية.( الأناضول).

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