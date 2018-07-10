استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين البريطاني احتجاجا على مقترحات ماي

لندن : قال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه إن نائبين لرئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استقالا احتجاجا على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

كانت المحررة السياسية بهيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرغ قد أوردت هذه الأنباء في وقت سابق اليوم.

وقالت كوينسبرغ على تويتر “اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”.(رويترز) .