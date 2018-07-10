هل رفع الاتحاد المغربي الراية البيضاء في معركته مع رونار؟

لندن-”القدس العربي”:

وضع الاتحاد المغربي لكرة القدم، حدًا للشائعات التي تُحاصر مستقبل المدرب الفرنسي هيرفي رونار مع أسود أطلس، وتربط اسمه بأكثر من منتخب عربي كبير، في مقدمتهم المنتخب المصري ليحل محل الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكذلك المنتخب الجزائري ليخلف الأسطورة رابح ماجر.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل مدرب زامبيا وساحل العاج الأسبق أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد تصريحاته التي أدلى بها بعد الخروج من الدور الأول لنهائيات كأس العالم، حيث أشار إلى أنه سيعود إلى فرنسا، للتفكير في مستقبله سواء بالبقاء مع منتخبه الحالي أو خوض تجربة جديدة.

ونقلت العديد من الصحف المصرية، أنباء تُفيد بأن الجبلاية تُفاوض رونار، لإقناعه بخلافة كوبر، راتب مُضاعف لراتبه الحالي الذي يتقاضاه مع المنتخب المغربي، حتى رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، لم ينف اهتمامه بالمدرب، لكن بشرط أن يُنهي ارتباطه مع الجامعة المغربية بشكل ودي، في إشارة واضحة، أن الاتحاد المصري لن يتفاوض معه وهو مُرتبط بعقد في مكان آخر.

لكن مستشار رئيس الاتحاد المغربي محمد مقروف، نفى صحة هذه الأنباء، بتصريحات صحيفة اختص بها صحيفة “الهداف” المحلية. و نقلت على لسانه “الاتحاد المغربي متمسك بالمدرب هيرفي رينار وعقده يمتد حتى 2022، وما يُكتب في الصحافة لا علاقة له بالحقيقة. لقد خرج رينار بتصريحات أخيرة كذب فيها كل ما تم الترويج له سواء على مستوى المفاوضات مع اتحادات أخرى أو على مستوى وضعه شروطا للبقاء على رأس القيادة الفنية للمنتخب، كل ما أستطيع قوله أننا ما زلنا متمسكين بالمدرب الفرنسي، أما إذا كانت لديه رغبة في الرحيل، فهو يعرف ما يتعين عليه القيام به لفسخ عقده، وإذا كانت رغبته العكس، فنحن بدورنا سنحترم تعاقدنا معه الممتد لعام 2022″.