مانشستر يونايتد يُبادر بتكريم أطفال الكهف وفرق إنقاذهم -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

تفاعل مانشستر يونايتد، مع الأنباء السارة الواردة من تايلاند، بنجاح فرق الإنقاذ والإغاثة في إخراج الدفعة الأخيرة لفريق أطفال كرة القدم ومدربهم، الذين شغلوا الرأي العام العالمي، على مدار الأيام القليلة الماضية، والذين علقوا داخل أحد الكهوف في موسم الأمطار السنوي.

وظل الفتية ومدربهم التايلاندي بين الحياة والموت، إلى أن تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على مكانهم، في مجمع كهوف شمال البلاد، غمرته المياه من كل الاتجاهات، وتمت عملية الإغاثة على ثلاث مراحل، بإخراج أربعة في كل محاولة إنقاذ، قبل أن تكتمل المهمة الإنسانية بإخراج آخر دفعة ظهر اليوم الثلاثاء.

وعلى الفور، هنأ عملاق البريميرليغ الأطفال على عودتهم للحياة من جديد، ومدربهم وأيضًا فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية التي كانت تُسابق الزمن للانتهاء من العملية قبل زيادة الأمطار، وكتب عبر حسابه على فيسبوك ” نخطر الجميع بكل سعادة ان اللاعبين الـ12 ومدربهم خرجوا من الكهف بسلام، كل دعواتنا لهم بتخطي آثار تلك الأيام الصعبة، نتشرف أن نرحب بهؤلاء اللاعبين ومدربهم للتواجد في مقر النادي والإستاد، وكل ما شارك في إنقاذهم خلال الموسم المقبل”.

وسبق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن دعا الأطفال ومدربهم للحضور للعاصمة الروسية موسكو، لمشاهدة نهائي كأس العالم من مدرجات الملعب، وذلك في حالة تمت عملية إنقاذهم قبل المباراة، ورغم نجاح العملية قبل موعد النهائي المُقرر له يوم الأحد المُقبل، إلا أن التقارير الواردة من تايلاند، تُفيد بأن الأطفال لن يحضروا المباراة، لحاجتهم للاستشفاء من الصدمة أسبوع وربما أكثر، علمًا بأنهم في صحة جيدة.