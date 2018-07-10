مشاجرة بين ريهانا والملياردير السعودي – (صور)

لندن – “القدس العربي ” : ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر انفصال النجمة العالمية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، ولكن هذا الخبر ظلّ ضمن الشائعات لعدم تأكيده من قبل أيّ جهة.

كما أن التقاط مجموعة من الصور لريهانا وجميل معاً في بويرتو فالارتا بالمكسيك، أثار الشكوك من جديد إذ ظهرا وهما يتشاجران.

ظهرت ريهانا البالغة من العمر 30 عاما في الصور غاضبة ومحتدة . أمّا حسن البالغ من العمر 29 عامًا فقد بدا وكأنه يُحاول شرح موضوع ما لحبيبته.