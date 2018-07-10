سفير الصين في قطر:شركاتنا لم تغادر الدوحة خلال الحصار ونتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية

الدوحة -”القدس العربي” -إسماعيل طلاي:

قال لي تشن، سفير الصين لدى قطر إن الشركات الصينية باقية في قطر، ولم تغادر أي شركة صينية السوق القطري بسبب الحصار المفروض عليها، لافتاً إلى أن الشركات الصينية مازالت تنظر بتفاؤل إلى الاقتصاد القطري وعلى استعداد للمشاركة أكثر في مشاريع قطر.

ونوّه السفير تشن في حديث لوسائل الإعلام القطرية إلى أن بلاده مستعدة للتعاون لإنشاء منطقة صناعية كبرى في قطر، مؤكدا أن البلدان يمتلكان كافة الخبرات والامكانيات، ولا يتطلب الأمر سوى التشاور والنقاش مع الجهات المختصة في الجانب القطري.

وقال إن التعاون مع قطر يشهد نموا متزايدا وسوف يشمل خلال الفترة المقبلة مجالات مهمة للغاية بينها الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والعلوم والتكنولوجيا، خاصة وان الدوحة لديها تجارب وخطط جيدة لتنويع الاقتصاد ومن شان هذا التعاون ان يعزز تبادل الخبرات ويحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.

قطر شريك مهم في “الحزام والطريق”

وبمناسبة انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلقت أعماله في بكين الثلاثاء، أكد السفير حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، والثقافية والسياحية.

وقال السفير تشن إن قطر شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومن المساهمين في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لمشروعات المبادرة، مشيراً إلى حديث الرئيس الصيني عن التعاون بين البلدين خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث عمل الجانبان يداً بيدٍ على ربط الحزام والطريق بالظروف الواقعية للمنطقة.

وأشار إلى أن حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلقت أعماله في بكين الثلاثاء، دلالة كبيرة على حرص واهتمام الصين بعلاقاتها مع الدول العربية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة معها في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والانسانية لتحقيق المنفعة المتبادلة القائمة على التشاور والمشاركة.

وسيصدر إعلان بكين في نهاية المنتدى ويتضمن خطة عمل للفترة 2018-2022، إلى جانب الاعلان التنفيذي للتشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق.

3 مليار دولار لدعم الاستثمار في الدول العربية

أكد السفير لي تشن أن الصين ستنشئ رابطة للبنوك الصينية العربية، وتزودها بقروض خاصة للتعاون المالي بقيمة 3 مليارات دولار امريكي لدعم الاستثمار وتنفيذ المشاريع في الدول العربية.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني أعلن عن خطة خاصة لإعادة الإعمار الاقتصادي المرتبط بالنهضة الصناعية وتوفير قروض بقيمة 20 مليار دولار امريكي لتعزيز التعاون مع الدول التي تحتاج إلى إعادة إعمار، عبر تنفيذ المشاريع التي تخلق فرص عمل، وترسّخ الاستقرار؛ وفقاً للمبادرة التجارية.

وأكد حرص الجانبين العربي والصيني على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأدوية الحيوية والمدن الذكية.

وأوضح أن الصين ستستورد خلال السنوات الخمس القادمة ما يزيد عن 8 تريليونات دولار من البضائع واستثمار 750 مليار دولار في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرص تعاون أكبر وفوائد حقيقية للدول العربية.

وقال السفير تشن إن بلاده تدعو إلى ضرورة مواصلة التوظيف الكامل للقروض الخاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الاوسط، ودفع الشركات الصينية للمشاركة في تطوير المناطق الصناعية، وبنائها وتشغيلها وجذب الاستثمارات لها، بما يعزز التجمع الصناعي.

وأوضح أن الصين خلال السنوات الثلاثة المقبلة سوف تدعو 100 مبدع شاب و100 عالم و300 تقني من الدول العربية للمشاركة في ورش العمل الى جانب 100 شخصية دينية و600 مسؤول حزبي لزيارة الصين. وسوف توفر 10 آلاف فرصة تدريب للدول العربية في مختلف التخصصات. كما سترسل 500 فرد من ضمن الفرق الطبية إلى الدول العربية من أجل دفع التواصل بين الشعوب العربية الصينية.

وأشار إلى إعلان الرئيس الصيني عن تأسيس المركز العربي الصيني للتواصل الاعلامي والانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية العربية الصينية. إلى جانب انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية التي يقيمها الجانبين في الصين.

700 مليون يوان صيني لدعم الشعوب في فلسطين وسوريا واليمن والأردن ولبنان

كما أعلن السفير الصيني لدى قطر عن تقديم مساعدات بدون مقابل بقيمة 100 مليون يوان للشعب الفلسطيني وزيادة تبرعاتها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، إلى جانب مساعدات إضافية للشعوب في سوريا واليمن والاردن ولبنان بقيمة 600 مليون يوان صيني للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

دخول اتفاقية تبادل الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ خلال أشهر

وبشأن الاتفاقية المشتركة بين قطر والصين لتبادل الإعفاء من التأشيرة لمواطني البلدين، رجّح سفير جمهورية الصين الشعبية تنفيذ الاتفاقية خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية سيتبعها اجراءات قانونية داخلية في البلدين، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة.