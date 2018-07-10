هل انسحبت نجوى كرم من لجنة تحكيم عرب غوت تالنت ؟

بيروت – ” القدس العربي ” : انتشر خبر يفيد بأن الفنانة نجوى كرم لم تحدد موقفها بعد من المشاركة في برنامج عرب غوت تالنت في موسمه السادس والأخير، بل وكشفت بعض التقارير الصحفية إنها اعتذرت عن المشاركة.

ونفت نجوى كرم مسألة اعتذارها عن برنامج “عرب غوت تالنت”، وذلك من خلال إجابتها على متابعة لها سألتها هل ستكون في لجنة تحكيم البرنامج في موسمه السادس؟، وعلى إثره أجابت شمس الأغنية بالإيجاب عليها.

أكدت مذيعة البرنامج ريا أبي راشد إنها لم تسمع أن لجنة تحكيم “Arabs Got Talent” سيتم تغييرها، أو أن هناك أحد من الأعضاء اعتذر، كاشفة أن الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر ونجوى كرم سيطلون على الجمهور كما هم، ولكنها تمنت أن ينضم إليهم الفنان ناصر القصبي، بحسب تصريحها لفوشيا.

وكان العميد علي جابر بدأ في اشعال حماس أصحاب المواهب في الوطن العربي، ليطلب منهم التقديم في تجارب الأداء التي تطوف البلدان بالفعل.

أما بالنسبة لناصر القصبي اعتذر عن المشاركة في الموسم السادس والأخير من البرنامج، نظراً لارتباطاته الفنية، ولكن حتى الآن لم يكشف عن الأمر رسمياً.

الجدير بالذكر أن علي جابر أطلق من فترة هاشتاغ من أجل مطالبة الجماهير من ناصر القصبي أن يعود إلى لجنة تحكيم برنامج “عرب غوت تالنت”، ولكن موقفه من البرنامج لم يتحدد بعد.