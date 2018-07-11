زينة تكشف تفاصيل قصة اتهامها بالاعتداء على أسرة في الإمارات

القاهرة – “القدس العربي ” : انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي ترصد واقعة اعتداء الفنانة المصرية زينة على أسرة خلال تواجدها في الإمارات، فقررت توضيح القصة بالتفصيل عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وكتبت زينة في رسالتها لجمهورها : “كنت موجودة في مطعم في دبي برفقة شقيقتي عندما فوجئت بأشخاص يقومون بتصويري فطلبت منهم الكف عن التصوير فى الخفاء، ولكنني تعرضت للسب والإعتداء مما دفعني للإتصال بالشرطة، وتحرير بلاغ بما حدث، وتم حجز الطرف الآخر ليلة كاملة رهن التحقيق، وبعد ذلك صدر قراراً بمنعهم من السفر لحين إنتهاء التحقيقات”.

وأكدت زينة أن تلك الأسرة حاولت الصلح معها ولكنها رفضت وتمسكت بالحصول على حقها بشكل كامل من خلال القانون.

وعبرت النجمة المصرية عن غضبها من تناول الصحف للواقعة بطريقة تظهرها هي كمذنبة رغم أن الحق القانوني لديها هي، مؤكدة أن البعض يحاول تشويهها بنشره معلومات مغلوطة وأخبار مشبوهة، وشددت على أنها لن تتراجع عن استكمال القضية قانونياً.