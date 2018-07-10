السفارة الأمريكية في لندن تطالب رعاياها بتوخي الحذر خلال زيارة ترامب

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

أصدرت السفارة الأمريكية في لندن تحذيرا، الثلاثاء، حثت فيه الأمريكيين على “التواري عن الأنظار” خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى بريطانيا، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويطلب هذا الإشعار من الأمريكيين في بريطانيا أن يظلوا على دراية بما يحيط بهم وأن “يتوخوا الحذر في حال وقوع أمر غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة”، مع الإشارة إلى أن الأحداث قد تتسم بالعنف.

ويأتي الطلب بسبب احتجاجات متوقعة خلال زيارة ترامب الأولى لبريطانيا منذ توليه منصبه. ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في مظاهرات من بينها عروض كبيرة لـ”ترامب الطفل” بعد موافقة مدينة لندن على تحليقه فوق البرلمان.

وطالب منظمو الاحتجاجات من المشاركين الاستعداد للخروج إلى الشوارع في يومي 13 و14 يوليو/ تموز، وقالوا إنهم يتوقعون حضور ما لا يقل عن 60 ألفا، وهو رقم تاريخي بالنسبة للاحتجاجات في بريطانيا.

وذكرت السفارة الأمريكية في لندن أن الاحتجاجات ستتركز في وسط العاصمة البريطانية مع أحداث أخرى من المقرر أن تعقد بعد وصول ترامب إلى بريطانيا عقب الانتهاء من المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا.