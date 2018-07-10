رسميا.. مانشستر سيتي يضم الجزائري محرز‎- (تغريدات)

“القدس العربي”: أعلن نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، توصل مجلس إدارته إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي ليستر سيتي، بموجبه تّخلص النجم الجزائري رياض محرز من كابوس الثعالب، بتوقيع عقد انتقاله إلى النادي السماوي بعقد طويل الأجل سينتهي بعد خمس سنوات من الآن.

وكان محارب الصحراء يُمني النفس بأخذ هذه الخطوة قبل ما يزيد عن سبعة أشهر من الآن، وتحديدًا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عندما تلقى عرضًا لارتداء قميص السيتيزينز لتعويض غياب الشاب الألماني ليروي ساني في فترة إصابته في فصل الشتاء، إلا أنه صُدم بموقف إدارة ناديه، التي اشترطت الحصول على قرابة الـ100 مليون جنيه إسترليني، نظير إطلاق سراحه.

وتسبب هذا الموقف في حُزن أفضل لاعب في البريميرليغ عام 2016، حتى أنه نجح في إيصال رسالته (المتأخرة) لمجلس الإدارة، بالامتناع عن التدريب بداية فبراير الماضي، كنوع من أنواع الاحتجاج والاعتراض على إجباره على اللعب مع الفريق لنهاية الموسم.

ورغم أن أغلب التقارير كانت تُشير إلى صعوبة عودة المان سيتي لطلب صاحب الـ27 عامًا، خاصة بعد المغالاة في سعره، إلا أن الأيام القليلة الماضية، شهدت عودة المفاوضات مرة أخرى، قبل أن يُعلن الموقع الرسمي لحامل لقب البريميرليغ إتمام الصفقة المُنتظرة بنجاح، بعد تجاوز الموهوب العربي الفحوصات الطبية.

وقال محرز في حديثه الأول مع موقع النادي الرسمي “سعيد للغاية بانضمامي للسيتي، انه من الفرق التي تلعب كرة قدم رائعة مع بيب غوارديولا، الذي يُعتبر المدرب المثالي بالنسبة لي، وآمل أن تستمر نجاحات الفريق في السنوات القادمة، وأن أتطور وأتحسن بالطريقة التي أرسمها لنفسي مع غوارديولا”.

الجدير بالذكر أن أغلب التقارير والصحف البريطانية، أكدت قبل إتمام الصفقة، أن انتقال محرز لقلعة “الاتحاد”، ستُكلف الإدارة الإماراتية المستحوذة على النادي حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وهذا يجعله أغلى لاعب عربي في التاريخ.