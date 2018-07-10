﻿ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»: لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير المزيد من الإشكالات بتصريحات حول علاقات الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وعلاقات واشنطن وموسكو من جهة أخرى.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي قد يكون أسهل من قمة الحلف الأطلسي في بروكسل، مضيفاً أن اللقاء بالنسبة له قد يكون أسهل حتى من زيارته لبريطانيا.

تأتي تصريحات ترامب قبيل انطلاقه في جولة أوروبية لأكثر من أسبوع.

وقال ترامب في سياق عرض برنامجه على الصحافيين في حدائق البيت الأبيض، معلقا على أول قمة ثنائية له مع بوتين الإثنين «هناك الحلف الأطلسي والمملكة المتحدة (…) وهناك بوتين»، مضيفا «بصراحة، قد يكون بوتين الأسهل بينهم جميعا، من كان ليظن ذلك؟».

وانتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، قائلاً: «اعلموا قيمة أصدقائكم جيدا فليس لديكم منهم الكثير».

جاء ذلك في كلمة لتاسك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف تاسك: «أريد أن أقول شيئًا لترامب الذي ينتقد أوروبا بشكل مباشر كل يوم تقريبًا مدعيًا أن إسهامها في القدرات الدفاعية المشتركة غير كافٍ».

وتابع: «أقول لترامب لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية حليف أفضل من أوروبا ولن يكون».

وأوضح: «اليوم تنفق أوروبا على الدفاع أكثر بكثير من روسيا، وبقدر ما تنفق الصين».

واستطرد: «اعلموا قيمة أصدقائكم، فليس لديكم الكثير منهم في نهاية المطاف، المال مهم ولكن التعاون أكثر أهمية».

وعلّق رئيس المجلس الأوروبي على تصريحات لترامب قال فيها الأخير إن واشنطن «تحمي أوروبا من الأعداء وحدها».

وفند تاسك ذلك بالقول إن أوروبا كانت أول من قدم الدعم للولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، فيما حارب الجنود الأوروبيون إلى جانب نظرائهم الأمريكيين في أفغانستان.

وأردف مخاطباً ترامب: «عندما نلتقي غدًا في قمة الناتو، وعندما تلتقي في هلسنكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرجو أن تتذكر من هو حليفك الاستراتيجي، ومن هو مشكلتك الاستراتيجية».

وتنطلق اليوم الأربعاء قمة «الناتو» في بروكسل، لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف، وذلك بمشاركة زعماء الـ 29 دولة الأعضاء، وتستمر لمدة يومين (الأربعاء والخميس).