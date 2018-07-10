﻿قاض أمريكي: منتج هوليود السابق واينستين لن يوضع قيد الإقامة الجبرية

نيويورك – د ب أ: أعلن قاض أمريكي، أن منتج هوليوود السابق هارفي واينستين لن يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية، انتظارا لمحاكمته بتهم اغتصاب وممارسة الجنس قسرا عن طريق الفم.

وظهر واينستين مرتديا بدلة سوداء أثناء جلسة استماع في نيويورك، واقتيد مكبل الأيدي وأنكر ثلاث تهم جديدة موجهة إليه.

وكانت المدعية جوان إيلوزي قد احتجت بالقول إن شروط الكفالة ينبغي أن تكون أكثر صرامة، تمشيا مع الاتهامات الجديدة ويجب أن يبقى واينستين في منزله، لكن القاضي جيمس بيرك لم يوافق على ذلك.

وسيستمر قطب صناعة السينما الأمريكية البالغ من العمر 66 عامًا في ارتداء جهاز تتبع، وسيحتاج إلى إذن لمغادرة ولايتي نيويورك أو كونيتيكت المجاورة، حيث يعيش واينستين.

وقال بنيامين برافمان، محامي واينستين، إن موكله تعاون مع السلطات، وكان يلتزم بجميع الشروط التي حددتها المحكمة.

وقال برافمان «الأماكن الوحيدة التي يذهب إليها هذه الأيام هي مكتبي ومكتب في مانهاتن، حيث ما زال يحاول تحديد مواعيد للمعيشة ولاستشارة الطبيب في كونيتيكت.»

وسلم واينستين نفسه لسلطات نيويورك في نهاية شهر آيار/ مايو ، وأُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دولار حتى محاكمته، والتي لم يتم تحديد موعد لها بعد. وسيمثل واينستين أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة جنسية جنائية وتهمتين بالاعتداء الجنسي بشكل وحشي، بالإضافة إلى اتهامات سابقة بالاغتصاب وممارسة الجنس القسري عن طريق الفم.

ويواجه واينستين عقوبة السجن بحد أدنى 10 سنوات، وبالسجن مدى الحياة كحد أقصى في حالة إدانته بالجرائم.

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