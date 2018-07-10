﻿تعقيبا على رأي «القدس العربي»: إغلاق إيران لمضيق هرمز… خيار شمشون

هموم المواطنين

أنا مع عدم السماح لأي دولة ببيع نفطها من الآن فصاعدا وإلى أن يهدي الله هذه الأنظمة أو تتغير كليا وتأتي أنظمة غيرها تفكر في هموم مواطني تلك المنطقة وتحل مشاكلهم. أما الأنظمة الحالية فهي أنظمة لا علاقة بهموم مواطنيها ولا تخلق لهم سوى المشاكل في تلك المنطقة من العالم وبل تنعكس تصرفات تلك الحكومات على كل المسلمين الذين في كل العالم .

بلال

حوار عقلاني

مفتاح حل الأزمة وتجنب صراع لا فائدة منه، يكمن في إبتعاد إيران عن الهذر «الثوري» والتهديدات الفارغة وإسقاط المعتقدات الدينية والطائفية على كل سياساتها والعودة إلى سياسة عقلانية بناءة من خلال الحوار العقلاني بين كل دول المنطقة.

ألا يكفي كل هذا الدمار والخراب؟!

محمد شهاب أحمد – بريطانيا

الخداع الأمريكي

أمريكا تريد أن تمنع إيران من بيع نفطها للعالم لكي تضطر إيران لبيعه إلى الشركات الأمريكية بأقل من ربع سعر السوق كما فعلت أمريكا مع نظام صدام في أيام الحصار عندما حاصرت العراق آنذاك، وكانت شركاتها تشتري النفط بالسوق السوداء بأقل من ربع السعر وتبيعه بدورها بسعر السوق حيث الفائدة الكبيرة للاقتصاد الأمريكي وانتعاشه.

وكانت أمريكا تخدع العالم كله وهي الآن تريد تكرار الشيء نفسه ولكن السؤال المطروح هو هل يقبل العالم بذلك بعد أن علم بما جرى سابقا مع العراق واكتشاف الخداع الأمريكي؟

علي- العراق

تهديدات فارغة

تهديدات إيران فارغة، الموت لأمريكا وإسرائيل لكن قتلاها من العرب. لم تنفذ تهديداتها ضد إسرائيل في سوريا.

جمعاوي جمعة

فرقعات إعلامية

تعودنا على التصريحات الاستفزازية والفرقعات الإعلامية للمسؤولين الإيرانيين. سواء كانوا سياسيين او من الحرس الثوري أو حزب الله اللبناني. وما تهديداتهم بمنع تصدير النفط في حالة عدم تمكن إيران من التصدير الا فرقعة صوتية، لنكن دقيقين فان المشكلة هي في الواقع مسألة استيراد وليس مسألة تصدير، اَي ستكون مشكلة الدول الكبرى والفاعلة تمس كلية أمنها القومي لما يشكله النفط من شريان الحياة لهذه الدول.

فإذا ارتكبت إيران هذه الحماقة فإنها تستدعي تحالفا دوليا متماسكا يدافع عن أمنه القومي وسيكون سيناريو الحرب على الأغلب بدء الحرب من جانب إيران وردا دوليا ساحقا ماحقا لا يعطي إيران مجالا لأي رد لطبيعة الحرب لأن وقودها سيكون النفط والمنشآت النفطية ولا مجال للمناورة.

أثناء الحرب الإيرانية العراقية بدأت إيران بمضايقة والتعرض لناقلات النفط الكويتية، قامت الكويت برفع الأعلام الأمريكية والبريطانية على ناقلاتها. فانكفأت القوات الإيرانية وأقعت على نفسها، وبالأمس القريب في بداية عاصفة الحزم وفرض حصار بحري على الإنقلابيين.

تحدى الحرس الثوري وأعد سفينة إغاثة حسب ادعائه وأبحرت وجهتها لكسر الحصار عنوة يرافقها معظم الأسطول البحري الحربي الإيراني متوعدين ومهددين التحالف العربي إذا تعرض لهذه السفينة. وان الحرب لن تكون في البحر وإنما شواطئ دول التحالف. كان تصميم التحالف بالتعرض لها وإغراقها اذا حاولت كسر الحصار. فما كان من الحرس الثوري إلا بتغيير وجهة السفينة إلى جيبوتي لتخضع إلى التفتيش المقرر ورجع أسطولهم الحربي بخفي حنين.

إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للحرس الثوري بدخول سوريا للقضاء على ثورة الشعب السوري فلما تحقق ذلك تضغط إلى إيران للانسحاب من سوريا ولن يكون لها أي تموضع وتترجم ذلك بالغارات الجوية على الحرس الثوري ومستودعاتهم دون أدنى رد ملحقة به خسائر بشرية وفِي المعدات «نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا» ربما يعملونها فتكون نهايتهم.

محمر سعادة- الأردن

تكرار السيناريو

سيناريو حرب 1967 سوف يتكرر عندما أغلقت مصر مضائق تيران ومنع وصول النفط إلى إسرائيل حيث حاولت احدى الناقلات المحملة بالنفط الإيراني متوجهه إلى إسرائيل من عبور المضائق اطلقت البحرية طلقات تحذيرية عليها منعتها من مواصلة ابحارها واستدارت عائدة إلى إيران صباح اليوم التالي شنت إسرائيل حربها على 3 دول عربية مصر وسوريا والأردن.

وخلال 6 ايام فقط احتلتها محققه اكبر انتصار في تاريخها وليتجرع العرب مرارة الهزيمة منذ اكثر من 50 عاما ومازال وهذا ما ستجنيه إيران في حال تنفيذ وعيدها.

الكابتن هادي – العراق

أمور غير مقدسة

عودتنا السياسة الإيرانية أن التصريحات والتهديدات من قبلها لا يعني أنها وعود أو أمور مقدسة بل خدمة لسياساتها ، أعرف ذلك بينما تصريحات المسؤولين العرب تفهمها الشعوب العربية بسبب ثقافتها أنها وعود وتحسب لها حسابا وبعد فترة تنساها.

عادل- ألمانيا

صفقات السلاح

أمريكا تريد رفع أسعار النفط حتى تستطيع دول الخليج الالتزام بالوفاء بتعهداتها تجاه صفقات السلاح التي ابرمتها مع أمريكا وحتى تكون السعودية والامارات قادرتين على الاستمرار في حرب اليمن والاستمرار ايضا في شراء الذخائر وتمويل الحرب، وهذا كله يدعم الاقتصاد الأمريكي…

ترامب رجل أعمال وهمه اقتصادي بحت … وايضا هذه ضربة للصين وأوروبا لأنها تضعف اقتصادياتهم .

نضال اسماعيل