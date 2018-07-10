﻿ألعاب تلامذة التعليم الثانوي بين العبثية وطمس الذاكرة

كان من الأجدى أن تكون التجمعات الطلابية أثناء السنة الدراسية والتي تسبق أوقات الدخول إلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية فرصة للتلامذة للتشاور والتحاور والنقاش في مسائل تربوية مشتركة قد يوجد لها الحل عند البعض من التلامذة المتفوقين وأيضا لتوطيد العلاقة وترسيخ التعاون في ما بينهم لكن من المؤسف فما يشاهد اليوم هو أبعد ما يكون عليه السلوك التربوي المتحضر حيث لا يسمع أحيانا إلا بذيء الكلام المنافي للحياء والأخلاق والصياح والصراخ ومطاردة بعضهم لبعض تعلو أصواتهم أقبح العبارات.

والأغرب من كل ذلك ما تفتق عليه أذهان البعض من التلاميذ وهو حمل كمية من مادة القمح اللين (فارينة) المدعمة والموضوعة خاصة لأصحاب الاحتياجات الخصوصية وذلك لمباغتة بعضهم البعض برش تلك المادة على رؤوس الغافلين منهم بدون اعتبار نزيف هذه المادة الحيوية وما ينجم عن ذلك من خسارة وما تلحقه أحيانا من أضرار خاصة على مستوى العينين. واستمرارا في العبث بالمقدرة الشرائية للمواطن والحاق الضرر به صحيا أحيانا فقد اختار بعض التلاميذ لعبة أشد خطرا من سابقتها تمثلت في التراشق بالبيض عند اللعب ناسين أن ثمن البيض مرتفع، وعشرات منها تكسر يوميا على رؤوس وأجسام البعض ورمي البعض منهم كم من مرة يصيب المارين وحتى الجالسين أمام محلاتهم.

ومهما كان موقع الإصابة فإن لعبة العبث هذه تخلف أضرارا اقتصادية وصحية وبيئية فيزداد الطلب على شراء البيض ويرتفع ثمنه كلما قل العرض واللعب بالبيض هو التلوث في حد ذاته لا للإنسان فقط بل للمحيط أيضا.

ويتوج بعض التلاميذ عبثهم هذا عند حلول العطلة الصيفية بتقطيع أحيانا ما يملكون من كتب وكراسات ودفاتر ورميها بالأنهج والطرقات وحتى بساحات مدارسهم ومعاهدهم وببعض حاويات الفضلات غير واعين أن ذلك هو طمس لذاكرتهم وهدر لأموال أوليائهم، وإلا ما ضر لو حافظوا عليها خصوصا وأن الكثير منها قابل للإستعمال من جديد إن لم يكن من طرفهم فمن طرف التلامذة المعوزين فيتشكل التعاون والمد التضامني.

ولكن رغم هذه المظاهر المزرية والمخلة بأبسط قواعد الأدب والسلوك الحضاري نجد أولياء هؤلاء التلاميذ قد تخلوا عن تربية أبنائهم لا سيما المؤسسات التربوية عن دورها حيث لم تعد معنية بما يحدث خارج أسوارها، والمجتمع المدني الذي بغض النظر عما يحدث الأمر الذي يجعل الألعاب العبثية في ازدياد.

صحافي من تونس