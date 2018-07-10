تعقيبا على مقال صبحي حديدي: قورش: فارسي أم أمريكي؟

ذو القرنين

بغض النظر عن الأبعاد السياسية للمنحوتة الآثارية للملك قورش… أفيدك أنّ الملك قورش هو تمامًا المشار إليه في سورة الكهف في القرآن بذي القرنين.

فهو ملك مؤمن بالله وعادل ومجاهد؛ لا عابد للنار ولا مُثلي… وسمّي بذي القرنين لأنه من أب فارسي (ميديا) وأم أناضولية (ليديا) فوجد أعمامه وأخواله معًا يومذاك أنه الأصلح لحكم إقليم ميديا وهي إيران وليديا وهي تركيا ( بلغة اليوم ) فكان ذلك؛ لهذا سمّي بذي القرنين، أي ملك الأمتين؛ أمة ميديا وأمة ليديا.

من القرن: الأمة من النّاس. وهو الذي بلغ مغرب الشمس؛ كناية لدلتا النيل من مصر؛ ومطلع الشمس كناية لدلتا السند من خراسان؛ بعد فتح بابل. وهذه هي حدود مملكته القديمة بين دلتا نهرالنيل ودلتا نهرالسند.

ومعنى خراسان باللغة الدارية؛ وهي لغة فارسية قديمة: مطلع الشمس. وخراسان من (خر) الشمس؛ و(أسان) مطلع المكان. أنظر: الأنساب: السمعانيّ الخراسانيّ المروزيّ؛ بيروت لبنان؛ دار إحياء التراث العربيّ؛ 1999؛ ومعجم البلدان: ياقوت الحمويّ. واللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير؛ بغداد مكتبة المثنى؛ وتقويم البلدان: أبو الفدا؛ باريس؛ دار الطباعة السلطانية؛ 1840؛ وينظر: خراسان في دائرة المعارف الإسلامية.

الدكتور جمال البدري