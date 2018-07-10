﻿ستان لي مبتكر شخصية «سبايدر مان» يتخلى عن الدعوى ضد شركته السابقة

لوس أنجليس – أ ف ب: سحب كاتب السيناريو والناشر الأمريكي الشهير في مجال القصص المصورة ستان لي مبتكر شخصية «سبايدر مان» الدعوى التي رفعها في أيار/مايو الماضي على شركته السابقة «بي أو دبليو!»وطالبها فيها بمليار دولار آخذا عليها محاولة استغلاله بسبب تقدمه بالسن.

وقال مؤسس مجموعة «مارفل» البالغ 95 عاما في بيان بثته وسائل الاعلام الأمريكية «هذه القضية كانت مزعجة للجميع، لي وللمعجبين لكن يسعدني الآن أن أقول إني محاط باشخاص يريدون مصلحتي».

وأضاف «أنا سعيد جدا بالتخلي عن هذه الدعوى القضائية والعودة إلى العمل مع أصدقائي وزملائي في «بي أو دبليو» واطلاق الدفعة الجديدة من الشخصيات والمغامرات الرائعة».

وكان لي يطعن بالظروف التي دفع فيها العام الماضي إلى توقيع عقد بيع شركته الجديدة «بي أو دبليو انترتاينمت» إلى شركة قابضة صينية. وكانت مجموعة «ديزني» اشترت «مارفل» العام 2009.

وفي دعواه، أشار ستان لي الذي أحدث ثورة في عالم القصص المصورة والثقافة الشعبية بابتكاره خصوصا لحساب «مارفل» شخصيات «سبايدر مان» و»هالك» و»بلاك بانثر»، إلا أن مسؤولي «بي أو دبليو» لم يطلعوه على التفاصيل الكاملة لعملية البيع، خصوصا أن شركة «كامسينغ انترناشونال» الصينية الشارية ستحصل على الحقوق الحصرية لاستخدام إسمه وصورته.

وكان ستان لي في الفترة الأخيرة موضع شكوى تقدمت بها معالجة فيزيائية تتهمه بالاعتداء الجنسي بعد أشهر قليلة على اتهامات اخرى مماثلة ساقتها ممرضات اعتنين به في منزله. ونفى ستان لي عبر محاميه أن يكون ارتكب اعتداءات كهذه.

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