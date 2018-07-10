﻿المطربة اليمنية بلقيس تحيي حفلا في مهرجان صلالة في عمان

صلالة – «القدس العربي»: تشارك الفنانة اليمنية بلقيس أحمد في مهرجان صلالة، والمقرر انطلاقه في مسرح المروج يوم الخميس الموافق 19 الشهر الجاري، ضمن أهم حفلات هذا العام من «ليالي المهرجان».

وسترافق الفنانة فرقتها الموسيقية، التي ستقدم معها مجموعة متنوعة من أغنياتها للجمهور العماني والعربي في مدينة صلالة في محافظة ظفار.

وأعربت بلقيس عن اشتياقها للقاء الجمهور من جديد بعد إجازتها.

وقالت: «متحمسة جدًا للقاء الجمهور من جديد، كلي شوق وحماس للقاء جمهور صلالة في الغالية سلطنة عمان، لقد اشتقت لتفاعلهم وحماسهم الجميل»، مؤكدة أنها أعدت برنامجًا غنائيًا كبيرًا، سيشهده الجميع ممن سيحضر إلى مسرح المروج، حيث إن الدعوات عامة والدخول مجاناً.

هذا وتستعد بلقيس أيضاً لإحياء مجموعة أخرى من الحفلات المتنوعة، إلى جانب إستعدادها لطرح عدد من الأغنيات المنفردة الوطنية والعاطفية والمناسبات الإجتماعية، حيث قامت بتسجيل بعض منها، وستقوم بتسجسل وتنفيذ مجموعة أخرى، سيتم الكشف عنها في حينهًا.

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