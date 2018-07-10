﻿نيكي ميناج وإريانا غراندي تطلقان أغنية مشتركة تجتاح «اليوتيوب»

لندن – «القدس العربي»: حقق كليب الأغنية المشتركة «بيد» لنجمة الراب نيكي ميناج والنجمة الشابة إريانا غراندي 7 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» في أقل من أربعة أيام.

وبعد اطلاق الأغنية يوم الجمعة، لاقت متابعة كبيرا وانتشارا غير مسبوق.

يذكر أن ميناج البالغة من العمر 35 عاما نوهت قبل إطلاق الكليب أنه سيكون له كليبان منفصلان، وظهرت في بداية الكليب وكأنها «حورية البحر»، بينما ظهر الثنائي في عدد من اللقطات على شاطئ البحر.

وشاركت إريانا غراندي، نجمة الراب ميناج مؤخرا في أغنية «دويتو» حملت إسم «The Light is Coming» .

ويبدو أن نجمة الراب الشهيرة لديها حماس شديد لتقديم المزيد من الأعمال الغنائية مع المغنية الشابة، حيث فاجأت ميناج مرتادي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بتساؤل طرحته، وهو «هل يجب أن أقدم ألبوما مع غراندي»؟.. ولاقت الفكرة إعجاب قطاع كبير من محبي وعشاق النجمتين، الذين ينتظرون مشاريهعما الغنائية المشتركة المقبلة.

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