﻿توريس سيلعب مع ساجان توسو الياباني لمدة 18 شهرا

مدريد ـ رويترز: أعلن فرناندو توريس مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أنه سينضم إلى صفوف ساجان توسو الياباني في انتقال مجاني بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد الشهر الماضي.وقال المهاجم البالغ عمره 34 عاما في حدث أقامه في صالة للألعاب الرياضية يملكها في مدريد أمس الثلاثاء «تلقينا العروض من كل القارات. فريقي الجديد سيكون ساجان توسو في اليابان».

وأضاف «تلقيت العروض من فرنسا وألمانيا وكذلك من فريق إسباني لكني لم أكن أفكر في الانتقال إلى فريق أوروبي آخر. كنت أريد تحديا جديدا في مكان مختلف تماما». وذكرت تقارير أن توريس تلقى عرضا من سيدني الأسترالي وآخر من شيكاجو فاير الأمريكي.

وسينضم توريس، الذي أمسك بقميص ساجان توسو بجوار رئيس النادي مينورو تاكيهارا، بعقد لمدة 18 شهرا مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2020. وأعلن ساجان توسو عن الصفقة بموقعه على الإنترنت وقال إنه سيمنح توريس القميص رقم 9 الذي ارتداه أغلب مسيرته في الملاعب. وسبق لتوريس، الذي قضى فترتين مع أتليتيكو، اللعب أيضا مع ليفربول وتشيلسي وميلانو وتوج بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا.

وقال توريس إنه يخطط لبدء مشواره مع ساجان توسو في 22 يوليو / تموز الجاري.ويلعب ساجان توسو في دوري الأضواء منذ 2012 لكنه يصارع للهروب من الهبوط في الموسم الجاري.

وأصبح توريس اللاعب الإسباني الكبير الثاني الذي يذهب إلى اليابان في غضون أسابيع قليلة بعدما توصل أندريس إنيستا قائد برشلونة لاتفاق بالانتقال إلى فيسيل كوبي.