﻿كرواتيا تطمح في الوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها

موسكو – د ب أ: تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في وقت لاحق اليوم، صوب ملعب «أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي» في العاصمة الروسية موسكو، لمتابعة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018، الذي تجمع منتخبي إنكلترا وكرواتيا.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة بينهما، وفي ست مباريات سابقة، نجحت إنكلترا في تحقيق الفوز في 4 آخرها في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا (5-1) في 2009، فيما كان آخر فوز لكرواتيا في تصفيات كأس أمم أوروبا (3-2) في 2007، ولم يعرفا التعادل في أي مباراة بينهما.

ووصلت كرواتيا لنصف النهائي بعد التغلب على أصحاب الأرض روسيا بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدفين لكل منهما.

ورغم البداية الكبيرة لكرواتيا في المونديال وتغلبها على نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، وتصدرها لمجموعتها كانت مبارياتها بعد ذلك غير مقنعه، ولكنهم تمكنوا من التأهل عبر الدنمارك ثم روسيا بركلات الترجيح في المبارتين.

ويخشى الجيل الحالي الذي يعد من أفضل الأجيال الكرواتية أن يخسر التأهل للمباراة النهائية وأن يلعب على المركزين الثالث والرابع ولا يتخطى إنجاز منتخب 1998.

ويمتلك زلاتكو داليتش المدير الفني للكروات مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقدم المنتخب الكرواتي عروض رائعة في دور المجموعات في المونديال الحالي.

وبنهاية دور المجموعات، بات المنتخب الكرواتي مرشحا لدى كثيرين بالمنافسة على اللقب، لكنه عانى خلال دوري الستة عشر والثمانية أمام الدنمارك وروسيا، حيث خاض وقتا إضافيا في كل من المباراتين قبل أن يحسم التأهل عبر ضربات الجزاء الترجيحية.

وقال زلاتاكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي «في الأيام الستة الماضية، بذلنا الكثير من الطاقة. خضنا مباراتين، بإجمالي 240 دقيقة ، وبالطبع ربما يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لنا».

وأضاف«سنفعل كل شيء من أجل التعافي وأنا واثق من أننا سنستعيد الطاقة لمواجهة إنكلترا».

ومن جانبه ، قال المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إنه لا يتوقع تأثر منتخب بلاده بالإجهاد في المباراة.

واضاف ماندزوكيتش «إننا انتظرنا لأعوام عديدة حتى حققنا ذلك لكرواتيا. المنافسة صعبة للغاية لكننا سنبذل آخر نقطة عرق لدينا على الملعب من أجل تحقيق هدفنا».

وربما يتمتع المنتخب الكرواتي بأفضلية في خط الوسط مع تواجد النجم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني وايفان راكيتيتش لاعب برشلونة.

وقال راكيتيتش «لدينا نقاط القوة ونتمتع بالوحدة على أرض الملعب. نلعب كقلب واحد وروح واحدة».

وقال مودريتش «نتوقع مباراة صعبة وندية للغاية وذات متطلبات عالية أمام المنتخب الإنكليزي.

وقال عقب المباراة التي حسمت بضربات الجزاء الترجيحية أمام روسيا«لقد شاهدنا المباراة التي فازوا فيها على السويد وندرك مدى خطورتهم من الكرات الثابتة».

واضاف «سيكون علينا التركيز بشكل أكبر في الدفاع عند الكرات الثابتة لأن شباكنا اهتزت من كرة ثابتة. علينا تطوير هذا الجانب في الأداء».