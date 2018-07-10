﻿نجوم إنكلترا يتدربون بدجاجة مطاطية استعدادا لمواجهة كرواتيا في المونديال

لندن – د ب أ: أجرى لاعبو المنتخب الإنكليزي تدريباتهم باستخدام دمية مطاطية على شكل دجاجة، وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الكرواتي في وقت لاحق اليوم في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018.

وخلال مرحلة الإحماء ، تبادل هاري كين وزملائه قذف الدجاجة المطاطية وسط أجواء من المرح في معسكر تدريب الفريق في ريبينو القريبة من سان بطرسبرج.

وكان المدير الفني جاريث ساوثجيت يهدف من هذا التدريب الاستثنائي ، على الأرجح، إلى استرخاء اللاعبين وتخفيف الضغوط عنهم، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لمثل هذه الأساليب.

وأيا كانت الطريقة، يسعى ساوثجيت بالتأكيد إلى أفضل استعداد قبل مواجهة كرواتيا، وذلك في أول ظهور للمنتخب الإنكليزي في الدور قبل النهائي للمونديال منذ 28 عاما.